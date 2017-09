Jovem tem faca cravada nas costas no Boqueirão

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após ter uma faca cravada nas costas na Rua Bom Jesus do Iguape, no bairro Boqueirão em Curitiba na manhã desta segunda-feira (25).

Socorristas do Siate e a equipe médica foram acionados primeiro para uma situação de arma de fogo, porém ao chegar no local se surpreenderam pela mulher com a faca cravada bem na coluna. Além desses ferimentos, ela apresentava ferimentos por golpes de faca nos braços e na região do pescoço.

Ela não soube dizer o que aconteceu. A vítima foi encaminhada em estado grave, porém estável ao Hospital do Trabalhador.