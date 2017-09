Jovem sofre estupro coletivo, e suspeito grava crime em SP

Uma garota de 18 anos foi vítima de um estupro coletivo dentro de um estacionamento em Peruíbe, no litoral de São Paulo. De acordo com informações da polícia, a vítima é uma estudante. Ela ficou com ferimentos e precisou ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Até o momento ninguém foi preso.