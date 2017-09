Irritado com conteúdo da aula, estudante fica nu em universidade de Goiás

Reprodução/Facebook Após voltar nu para a sala de aula, estudante foi questionado pelo professor se foi vítima de assalto

Indignado com o conteúdo apresentado na aula, um estudante da FAV (Faculdade de Artes Visuais) da UFG (Universidade Federal de Goiás) recorreu a um método um tanto inusitado para chamar a atenção do professor e dos colegas de sala. O aluno aproveitou o calor que fazia em Goiânia e resolveu assistir à aula sem roupas. O caso ocorreu na última quarta-feira (13).

De acordo com informações publicadas pela imprensa local, o professor apresentava à turma uma série de obras artísticas. A qualidade dos materiais expostos foi criticada pelo estudante , que teria dito: “Isso eu faço no Paint!”, referindo-se ao programa desenvolvido pela Microsoft e que é destinado à criação de desenhos simples.

Após os questionamentos feitos pelo aluno, o docente – que dá aula da disciplina de Arte Contemporânea – rebateu as críticas recebidas, argumentando que a “intenção da arte” é justamente a de provocar debates e estimular diferentes pontos de vista sobre uma obra artística.

O jovem, então, se retirou da sala de aula por alguns minutos. Ele voltou em seguida sem as roupas, vestindo apenas chinelos e um chapéu semelhante ao “sombrero”, item típico da cultura mexicana. O peladão sentou-se novamente em seu lugar e continuou assistindo à aula normalmente.

“Foi assalto?”

Como era de se imaginar, o professor ficou bastante surpreso ao ver o aluno voltando nu para a sala. O docente ainda perguntou ao jovem se ele havia sido assaltado durante o período em que saiu da classe. Ainda segundo as informações da imprensa local, o aluno respondeu: “Não, isso é arte contemporânea”.

Mesmo provocado pelo manifestante, o professor ignorou a presença do peladão e prosseguiu normalmente com a aula. Os demais alunos também encararam com naturalidade a nudez do colega e continuaram prestando atenção no conteúdo. A foto do estudante nu viralizou depois de ser publicada nas redes sociais. Um dos internautas postou a imagem com a legenda “mais um dia qualquer na FAV”. Nos comentários, alguns usuários fizeram piadas com a situação, enquanto outros criticaram a postura do indivíduo.