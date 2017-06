Inverno de 2017 será bem menos gelado que 2016, até setembro calor estará de volta

PIXELFIT/ISTOCK

O Inverno começou oficialmente no dia 21 de junho, por volta das 1h24, e vai até dia 22 de setembro, às 17h02. Mas não precisa ficar com medo. Segundo o meteorologista Alexandre Nascimento, do Climatempo, o frio este ano será bem mais ameno do que ano passado.

Sim, isso significa que mesmo durante o inverno, as temperaturas em 2017 devem ser relativamente mais altas do que no ano de 2016. Isso porque o Brasil não vai ser influenciado pelo fenômeno La Nina (quando as águas do Oceano Pacífico mais frias, interferindo no clima), responsável pelo avanço das frentes frias no país.

Mas, atenção: o inverno não vai ser quente. “Ainda há condições para geada e temperaturas abaixo de zero, mas não em tantos locais como ano passado”, aponto Nascimento em boletim oficial.

São Paulo, por exemplo, deve sofrer com frio intenso na virada de junho para julho, com temperaturas abaixo dos 10.

As chuvas também devem ser um pouco diferentes. Durante os meses de agosto e setembro, quando a estação caminha para a primavera, o tempo vai ficando mais seco e as temperaturas mais altas do que o de costume nessa época.

Inverno de 2017 por região

ALEXTYPE/ISTOCK

Sudeste

As temperaturas devem se manter acima da média, com poucas chuvas, durante o inverno todo.

Centro-Oeste

O começo da estação é marcado por menos chuvas, com temperatura e umidade ficando acima da média nos meses de agosto e setembro.

Nordeste

Diferente das outras regiões, as chuvas aqui ficam mais intensas no início do inverno, e as temperaturas se mantêm acima da média durante toda a estação.

Norte

Já a região Norte tem menos chuvas no centro-sul e mais chuvas na região de Roraima, e temperaturas acima da média o inverno todo.