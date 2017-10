Internauta flagra motorista transportando bezerros no porta-malas

(Foto: Catve)

Um flagra muito inusitado ganhou bastante repercussão nas redes sociais nos últimos dias: dois bezerros foram transportados no porta-malas de um veículo, na avenida Parigot de Souza, em Toledo. O registro foi compartilhado em um grupo e rendeu centenas de comentários.

Diversas pessoas relataram terem visto o motorista circulando nesta semana pela cidade, com os animais no porta-malas de um Palio. A data em que o fato foi registrado, no entanto, ainda não foi confirmada.

Apesar de chamar a atenção, o transporte de animais de forma indevida pode gerar autuações ao motorista.