INSS começa a pagar hoje segunda parcela do 13° de assegurados

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber hoje, a segunda parcela do décimo-terceiro salário. Em Mato Grosso do Sul 289 mil segurados devem receber o benefício, segundo dados do Ministério da Previdência.

No total, a previdência vai depositar R$ 166 milhões aos aposentados e pensionistas de MS. O pagamento será feito entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme calendário pré-estabelecido pelo Ministério. Na segunda parcela será descontado Imposto de Renda daqueles que recebem acima de R$ 1.903,98.

A consulta do valor que será depositado pode ser feita no site www.previdencia.gov.br. Para acessar é preciso informar nome, data de nascimento, número do benefício e CPF. Quem recebeu algum benefício da previdência durante o ano têm direito a receber o abono, com exceção de quem recebeu benefícios assistenciais como BPC/Loas.

Em todo o país, mais de 29 milhões de pessoas vão receber o benefícios acompanhados do pagamento do 13º, o que corresponde a uma despesa de R$ 18.5 bilhões somente com o pagamento da gratificação natalina.