IBGE abre processo seletivo para início imediato em MS e mais 13 Estados com 1.152 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (20/10) edital de processo seletivo com 1.152 vagas para função de recenseador a nível fundamental. O contrato temporário será de 30 dias e pode ser prorrogado em até cinco meses. Remuneração será de acordo com a produção.

A seleção ocorrerá por meio de avaliação curricular e títulos. As inscrições não terão custos financeiros e podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (23/10) e vai até o dia 6 de novembro. As oportunidades são para trabalhar no Censo Agropecuário 2017. A carga horária prevista é de no mínimo, 25h semanais. Os selecionados terão direito a 13º salário e férias.

Os locais de trabalho estão ofertados entre os estados brasileiros da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.