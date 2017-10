Honestidade de menino emociona eletricista que foi cortar luz de casa por falta de pagamento

Honestidade de menino emocionou funcionário que foi cortar energia (Foto: João Cândido da Silva Neto/Arquivo Pessoal)

A honestidade de um menino emocionou um funcionário da Companhia Paranaense de Energia (Copel) que foi até a casa da família para cortar a luz por falta de pagamento, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. A criança pediu R$ 1 a João Cândido da Silva Neto, de 57 anos, ganhou R$ 5 para dividir com a irmã e a prima, e esperou o eletricista voltar para devolver R$ 2 de troco.

O caso aconteceu em 9 de outubro e foi postado por Neto nas redes sociais no último sábado (14). A história já havia sido compartilhada por mais de 70 mil pessoas na manhã desta quinta-feira (19).

No texto, acompanhado de uma foto das mãos do menino devolvendo R$ 2, o funcionário relata que foi fazer a "atividade desagradável" de cortar a energia da família de baixa renda, que vive em uma casa torta de madeira. Quando saía, foi abordado pelo menino, que pediu R$ 1.

"Sem moedas no bolso, abri a carteira e encontro uma solteira nota de 5 reais... Entrego pro menino e ordeno: - É pra você repartir com suas irmãzinhas", contou Neto.

Como a conta foi paga, o eletricista voltou no fim da tarde para o religar a energia e foi recebido pelo menino. "Ainda bem que você veio!", exclamou a criança, entregando R$ 2 para o eletricista.

"Naquele instante, ao me devolver 2 reais "Geninho" [nome fictício] estava me mostrando o maior exemplo de honestidade e responsabilidade que eu já tinha visto na vida", relatou.

Após a repercussão da história nas redes sociais, muita gente está mandando mensagens para Neto dizendo que quer ajudar a família. Por isso, na manhã desta quinta-feira (19), ele fez uma nova visita e contou que voltou a se emocionar.

"O pai disse que não precisa levar nada para eles, que tem gente que precisa mais", disse o eletricista.

Mas, segundo Neto, a situação da família é complicada, já que o casal está desempregado. "Não são só duas contas de luz atrasadas", explicou. O pai tem problemas cardíacos e não pode fazer muito esforço, e a mãe também está doente, conforme o eletricista.

De acordo com Neto, a Copel está verificando uma forma que organizar as doações para que cheguem até a família. "Eu estou muito feliz, estou transbordando de felicidade", comemorou o eletricista que também faz trabalho voluntário e escreve contos e crônicas de fatos do dia a dia.

No encontro desta quinta, ele disse que conheceu melhor a família e, diferente do que escreveu no Facebook, informou que o casal tem três filhos, uma menina e dois meninos. No dia em que ele foi até lá para cortar a energia, estavam na casa o menino, a irmã e uma prima. Além disso, o nome do menino é fictício, para preservar a família.