Homem que defendeu o pai de picadas de abelhas morre no hospital

(Foto: Noti-cia.com)

O homem que tentou defender o pai, de 84 anos, de um ataque de abelhas morreu no hospital. O ataque aconteceu no dia 30 de agosto, em Cianorte.

A vítima, de 54 anos, recebeu mais de 500 picadas de abelhas e morreu na noite de sábado (9). O homem estava internado na UTI da Santa Casa de Cianorte desde que sofreu o ataque.

No dia do ataque, o homem se abraçou ao pai, que é cadeirante e tem a saúde debilitada. O idoso não ficou ferido.



Como tudo aconteceu:



Um idoso de 84 anos e seu filho de 54, ficaram gravemente feridos na tarde de terça feira (29), depois de terem sido picados por abelhas em Cianorte. O acidente aconteceu quando o homem de 54 anos, lançou um jato de água em uma colmeia quando aguava as plantas.

O fato aconteceu na Rua Pelicano no Seis Conjuntos, e o idoso que é cadeirante, e tem problemas de saúde, com o braço quebrado e usando uma sonda, foi o primeiro atacado pelas abelhas.

Vendo o pai indefeso na cadeira de rodas e não podendo fazer nada para se defender, o filho de 54 anos, correu e abraçou o idoso para protegê-lo, sendo o filho picado centenas de vezes pelas abelhas, o que o deixou em estado mais grave.

Se o filho não tomasse esta atitude, seu pai que já se encontrava debilitado de saúde, poderia até morrer se recebesse todas as picadas que o filho levou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e com as técnicas apropriadas, conseguiu tirar os dois homens do local. Eles receberam os primeiros cuidados pela equipe do SAMU e depois foram encaminhados ao Hospital Santa Casa.