Homem fica ferido após cair de telhado ao tentar conter incêndio

Um grande incêndio destruiu um depósito de material de construção no início da tarde desta segunda-feira (28), no bairro Uberaba, em Curitiba, e deixou uma pessoa ferida. O morador de uma casa próxima ao local tentava impedir que as chamas atingissem sua casa, quando escorregou de uma altura de três metros.

Testemunhas relataram à reportagem da Rede Massa que o homem escorregou do telhado do sobrado em que mora, na rua José Hauer, no momento em que ia descer uma escada, fraturando a costela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há possibilidade de a vítima ter fraturado outros ossos.