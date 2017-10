Homem é torturado e enterrado vivo no Ceará e sai de cova sozinho

Sobrevivente ficou com marca de sufocamento no pescoço (Foto: PM/Divulgação)

Um homem torturado e enterrado vivo por traficantes conseguiu sair sozinho da própria cova e pedir ajuda em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar (PM), major Francisco Teófilo, o incidente aconteceu no sábado (14), e pelo menos dois suspeitos foram identificados e são procurados.

De acordo com o major, o homem, que procurava trabalho como pedreiro na comunidade do Parque Leblon, foi confundido com um delator que teria ajudado a PM nas apreensões de armas e drogas na região. “Ele foi torturado e eles [traficantes] ficavam perguntando como a polícia encontrou a droga”, disse o major.

Proteção policial

O pedreiro, que está sob proteção policial, pode ter sofrido tortura por duas horas, segundo policiais. Ele sofreu enforcamento e foi enterrado com a cabeça para fora, até que desmaiou.

Os suspeitos, segundo o major Teófilo, acharam que o homem estava morto e foram embora. “Ele conseguiu sair sozinho, em uma cova até o pescoço. E ainda conseguiu pedir ajuda na cidade.” A PM faz buscas para tentar prender os suspeitos.