Homem é atacado em sinaleira e leva agulhada de seringa no braço

Um homem de 38 anos foi atacado com uma seringa na segunda-feira (4) na cidade de Americana, em São Paulo. De acordo com o G1 Campinas e Região, a vítima estava indo buscar os filhos na escola quando, parado em uma sinaleira, foi abordado por um pedinte, ao dizer que não tinha dinheiro, o rapaz teria sido atacado e levou uma picada de agulha de uma seringa no braço.