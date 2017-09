Homem arrasta adolescente para matagal, abusa e acaba baleado

(Foto: AX/Colaboração)

Um homem não identificado foi baleado no início da tarde desta segunda-feira (11) após abusar de uma adolescente de 15 anos. A situação aconteceu quando a garota saiu de uma escola particular e no bairro Alto Boqueirão, na Rua Izabel Gomes Posselt, em Curitiba-PR, foi abordada por um homem que deu voz de assalto e pediu o celular da estudante. Ela relatou que não tinha celular e o homem a levou até um matagal no fim da rua. Ali ele teria começado a abusar da garota que gritou por socorro. Os moradores da região ouviram os pedidos de socorro e chamaram a polícia.

O pai da estudante que é um policial aposentado e reside próximo soube da situação e foi até o local. Ali ele encontrou o homem e deu voz de abordagem. O homem teria partido para cima do policial que atirou.

O homem foi baleado e o Siate foi acionado para o local. Os socorristas com apoio da equipe médica prestaram atendimento ao homem que foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador com escolta policial.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da garota.