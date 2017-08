Homem armado com fuzil dá cobertura para saque de carga roubada no Morro São João, no Rio

Imagens do globocop mostraram um homem armado com fuzil dando cobertura para que pessoas saquessem uma carga roubada espalhada em um dos acessos ao Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, no início da manhã desta sexta-feira (4). Enquanto algumas pessoas levavam a mercadoria, alguns moradores passavam próximo ao local visivelmente assustados. A carga foi roubada de um caminhão do Correios.

As imagens foram feitas pelo Globocop na manhã desta sexta, data em que as tropas federais completam uma semana no estado. Uma das principais metas dos agentes é conter o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Mais de 10 mil homens das forças armadas e da Força Nacional fazem parte dessa força-tarefa para tentar reduzir a criminalidade do Rio.

Por volta das 8h, uma informação que a polícia havia chegado na comunidade provocou uma grande correria entre dezenas de moradores que faziam o saque da mercadoria roubada.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João, no mesmo horário, policiais tentavam recuperar a carga roubada. "No entanto, há confronto em alguns pontos da comunidade no momento. O policiamento foi reforçado", diz a nota.

Homem aponta fuzil e dá cobertura para cúmplices no Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)