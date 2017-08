Homem ameaça divulgar nudes e é preso por 'estupro virtual' em Teresina

Um homem foi preso em Teresina na manhã desta sexta-feira (4) pelo crime de 'estupro virtual', segundo a Polícia Civil do Piauí. O crime consiste em obrigar alguém a realizar atos libidinosos sob chantagem ou ameaça. O homem teria feito imagens da vítima enquanto ela dormia, em junho deste ano, e depois ameaçado divulgar, para que ela fizesse o registro de momentos íntimos e lhe enviasse os arquivos.

Segundo a polícia, o crime cometido pelo homem ainda é de pouco conhecimento no Brasil. Embora o "estupro virtual" não esteja previsto na lei nestes termos, o crime de estupro descrito no artigo 213 do Código Penal, pelo qual o homem foi preso, já prevê a pena para quem força alguém a praticar qualquer tipo de ação de cunho sexual, contra sua vontade, sob ameaça ou uso de violência.