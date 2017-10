Herança de Marcelo Rezende é milionária, mas bem menor do que se pensava; veja

Pouco mais de 15 dias após a morte do apresentador #Marcelo Rezende, tem início o chamado espólio do comunicador. A divisão de bens de Marcelo deve começar em breve, mas o que ele deixou? De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, em sua coluna publicada nesta quarta-feira (4), no portal de notícias UOL, os bens do jornalista são milionários, mas não tão altos quanto chegou-se a especular.

Uma fonte do repórter garante que ele teria deixado apenas R$ 12 milhões. Esse número vai contra os dados apresentados pela imprensa após sua morte, que chegavam a dizer que apenas uma das casas do apresentador valeria R$ 14 milhões.

Marcelo Rezende tinha gastos muito altos e era considerado uma pessoa muito generosa

Somente em sua adega, que chegou a ter mais de 3 mil garrafas de vinho, corre a lenda de que ele teria gasto ao menos R$ 1,5 milhão. Boa parte da adega foi consumida nos últimos anos. Outro motivo é que Rezende sempre foi uma pessoa generosa com os filhos e com suas ex-mulheres.

Por isso, ele não acumulou muito dinheiro. Apenas para efeitos comparativos, o valor deixado pelo comunicador é três vezes menor do que a herança do diretor Marcos Paulo, que morreu no ano de 2012. Até hoje, 5 anos após a morte de Marcos Paulo, a herança ainda não foi dividida.

Marcelo Rezende gastou fortuna com tratamento para combater o câncer na 'Farmácia de Deus'

Outra informação importante a respeito do tratamento do comunicador é que ele gastou muito nos últimos meses, o que pode ter diminuído consideravelmente o valor do seu patrimônio.

O jornalista fez de tudo por um tratamento alternativo para se curar do câncer.

O procedimento era ministrado pelo médico Lair Ribeiro, que não tem licença para atuar em São Paulo. O ex-comandante do ‘’Cidade Alerta’’ gastava R$ 30 mil todas as semanas com esse tratamento.

Filhos de Marcelo Rezende devem demorar até três anos para repartirem herança

Ainda segundo a coluna de Ricardo Feltrin, Diego, Patrícia e seus três irmãos devem ficar sem conhecer a cor do dinheiro do pai até o ano de 2020.

O principal motivo é que uma das herdeiras do comunicador tem apenas 15 anos de idade e isso faria com que o juiz esperasse ela completar os 18 anos.

Luciana Lacerda pode colocar filha para lutar pela herança do apresentador Marcelo Rezende

O segundo motivo é aquele que coloca mais medo dos herdeiros de Rezende. Há o temor de que o fator "desarmonia" impere na briga pelo dinheiro do comunicador.

Luciana Lacerda, última namorada de Marcelo, poderia entrar na Justiça para reivindicar os bens para ela ou para a filha, que Marcelo considerava como sua herdeira.