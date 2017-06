Hackers atacam hospital de câncer no Brasil, um deles de atendimento as crianças com câncer

Tela de computador invadido por hacker no Hospital de Câncer de Barretos (SP) (Acervo Pessoal/VEJA)

Repetindo o ocorreu no sistema de saúde do Reino Unido quando do ataque cibernético simultâneo a mais de setenta países, hackers invadiram nesta terça-feira computadores de hospitais públicos no Brasil.

Os sistemas internos de Hospital de Câncer de Barretos e da Santa Casa de Barretos, no interior de São Paulo, saíram do ar. Eles compartilham um servidor infectado. Os médicos não conseguem acessar nenhum computador, e todas as consultas foram paralisadas. As duas unidades atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).