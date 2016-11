Greve de auditores fiscais causa prejuízo de R$ 406 mil ao dia ao MS

A greve dos auditores fiscais em Ponta Porã, fronteira seca com o Paraguai, tem causado prejuízo com atrasos de R$ 406,8 mil ao dia. A estimativa é baseada em análise da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Conforme a instituição, de janeiro a outubro, o Mato Grosso do Sul exportou, por Ponta Porã, o equivalente a 68 mil toneladas, o que representa um montante de US$ 24 milhões – R$ 76,8 milhões. “Considerando os 200 dias úteis nesse período, o prejuízo médio estimado é de US$ 120 mil ao dia – R$ 406,8 mil/dia”.

Em alguns casos, caminhões ficam parados por até 15 dias esperando a liberação do Fisco para seguir viagem, informou a federação.

Esse prejuízo foi tema de uma reunião realizada entre representantes do setor industrial do Estado, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) em Mato Grosso do Sul e também do secretário Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), Jaime Verruck, destacou o jornalista Lile Corrêa, ao vivo na Líder FM 104,9 de Ponta Porã.