Grávida de Gemeas, Ivete Sangalo recorreu à inseminação artificial

Ivete com o filho, Marcelo, e o marido, Daniel Cady, no desfile da Grande Rio Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Marcelo não vai ganhar apenas um irmãozinho, mas sim duas irmãzinhas. Depois de sete anos do nascimento do primeiro filho, Ivete Sangalo está grávida novamente. E à espera de duas meninas. A tão desejada gravidez aconteceu por inseminação artificial.

A cantora de 45 anos tentou até o último momento engravidar pelo método tradicional, mas acabou recorrendo à inseminação porque estabeleceu 2017 como o limite para realizar o sonho de ser mãe novamente. No início de agosto, em entrevista ao EXTRA, a diva baiana revelou que tinha congelado óvulos.

Ivete Sangalo abre o Rock in Rio na próxima sexta-feira e seguirá com sua agenda normal até o fim de outubro, quando pretende dar uma longa pausa dos palcos até o nascimento dos bebês — ela chegou a desmarcar um show que faria mês que vem no Rio, já com a intenção de diminuir o ritmo de trabalho por causa da gravidez. Sua presença no carnaval também é dúvida.

O EXTRA até aposta o nome de uma das filhas da cantora. Na primeira gravidez, antes de saber o sexo do bebê, Ivete dizia que se fosse menina iria batizá-la de Maria Eduarda