Grave acidente com ônibus na BR-277 deixa mortos e feridos

imagens: Massa News

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26) no quilômetro 267 da BR-277, na região de Irati. Um ônibus e um automóvel bateram neste trecho da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a pista molhada, o automóvel rodou na pista e colidiu contra o ônibus, que bateu em um barranco e tombou. O ônibus saiu de Curitiba e tinha como destino Campo Mourão.

Quatro pessoas morreram, sendo um casal que estava no automóvel e duas crianças, que eram passageiras do ônibus. A PRF informou que há pelo menos mais quatro vítimas graves, que foram socorridas e encaminhadas para hospitais na região, além de oito feridos leves.

Atualização

Segundo a PRF, o automóvel seguia no sentido Guarapuava - Irati e o motorista perdeu o controle do veículo, rodando na pista molhada e atingindo violentamente o ônibus, que seguia em sentido contrário. O ônibus ficou desgovernado e bateu em um barranco, antes de tombar sobre a pista.

O motorista do carro, um policial militar de 25 anos, e a passageira de 22 anos morreram. As outras duas vítimas do acidente são dois meninos: um de 1 ano e meio e outro de oito anos.

O ônibus transportava 26 pessoas, sendo que 12 não se feriram. Além da morte das duas crianças, quatro passageiros tiveram ferimentos graves; oito, leves. O motorista do veículo realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool.