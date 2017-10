Grafiteiros de MT pintam faixas em 3D para motoristas pararem

Foto: Presto Vintetreis/ Arquivo pessoal

Dois grafiteiros pintaram quatro faixas de pedestres em terceira dimensão (3D) nas principais avenidas de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, na semana passada. O objetivo é reduzir o número de acidentes causados por excesso de velocidade.

O artista Walyson Nogueira, conhecido como Presto VinteTreis, que trabalha há quatro anos com grafite, contou que as faixas foram pintadas no centro da cidade e na Avenida do Lago, no Bairro Jardim Riva.

Segundo ele, um motorista chegou a descer do carro para conferir a pintura.

"Teve um motorista que desceu do carro e bateu com a mão no chão para ter certeza de que era apenas uma pintura", disse.

Presto VinteTreis afirmou que ele e o amigo, conhecido pelo nome artístico de Babu SeteOito, foram contratados pela prefeitura do munícipio para fazer as pinturas. "A prefeitura viu as fotos e o pessoal gostou, então contrataram a gente para grafitar as ruas", contou.

Ele conta que a técnica de ilusão de ótica faz o condutor reduzir a velocidade para ver se consegue passar pela faixa de pedestres, diminuindo, assim, o número de acidentes de trânsito.

"Muitos motoristas reduzem a velocidade porque as faixas ficam como se fossem barras flutuantes na sua frente", afirmou.

A iniciativa já foi adotada em vários países com o objetivo de reduzir atropelamentos, como China, Índia, Geórgia e Islândia. A ideia é usar a ilusão de ótica como um fator a mais para fazer o motorista reduzir a velocidade e permitir a passagem dos transeuntes.