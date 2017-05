Governo de MS decreta 16 de junho ponto facultativo e transfere feriado

O governo de Mato Grosso do Sul decretou ponto facultativo o dia 16 de junho nos municípios em que o dia 13 do mesmo mês, dia de Santo Antônio, é feriado. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do estado.

Segundo o decreto, com o ponto facultativo na sexta-feira (16), o expediente será normal no dia 13 (terça-feira). O dia 15 de junho é feriado de Corpus Christi.

Conforme a medida, o ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, como segurança e saúde, que não podem ser interrompidos.