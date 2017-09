Gerson Brenner recebe aparelho médico após apelo da mulher

Gerson Brenner com a mulher, Marta Mendonça Reprodução/Record TV

Após apelo feito pela mulher, a psicóloga Marta Mendonça, por meio de uma matéria publicada no R7, no último dia 12, Gerson Brenner recebeu o equipamento médico que precisava. O ator de 57 anos estava com dificuldades de ser transferido por seus cuidadores da cadeira de rodas para os espaços comuns da casa e acabou sendo presenteado com o aparelho por um empresário de São Paulo.

O doador não quis se identificar. Toda a transação de logística para que o objeto chegasse até a casa do ator foi intermediada por um terceiro. No dia da entrega, porém, Marta teve a possibilidade de enviar uma mensagem de áudio de agradecimento pelo celular do motorista do caminhão que entregou o equipamento.



— Bom, eu queria muito te agradecer, mas eu não tenho nem o seu nome. Então, o nome que eu consigo te dar é de Anjo. Eu te agradeço muito, pois você está dando uma qualidade de vida melhor ao Gerson. Gostaria muito de conhecer você, mas respeitamos muito seu anonimato. Se um dia você quiser vir até aqui para nos conhecer, vai ser um prazer enorme, nós vamos gostar muito. Muito, muito obrigada.

Aparelho permite aos cuidadores do ator transferi-lo da cadeira de rodas para outros ambientes Reprodução/Record TV

Com a sensação de dever cumprido, Marta contou que após o recebimento do material o dia a dia de Gerson melhorou bastante, pois o ator, até então, estava muito limitado.

— Gerson passou muitos dias deitado. Os últimos banhos, por exemplo, eram dados na cama. Não podia deixar que a qualidade de vida dele caísse, era uma dificuldade muito grande. Mas graças a Deus um anjo apareceu e nos ajudou.

A entrega do equipamento foi acompanhada pelo Balanço Geral de São Paulo e foi exibida nesta quarta-feira (27).

O ACIDENTE

Em agosto de 1998, Gerson Brenner viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro para gravar o último capítulo da novela Corpo Dourado, da Globo. Às quatro da madrugada, a viagem foi interrompida. Na estrada, Brenner foi surpreendido por bandidos e levou um tiro na cabeça. Perdeu massa encefálica e, com isso, entrou em coma. Dezenove anos depois, ele ainda luta para se movimentar, falar e superar momentos críticos como a série de convulsões quase fatais que teve há nove anos.