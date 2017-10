Garoto de 11 anos é encontrado dentro de cela na penitenciária Major César

Agentes penitenciários da Colônia Agrícola Major César Oliveira, localizada na BR-343 entre Teresina e Altos, se depararam com uma situação inusitada no último sábado (30). Eles encontraram uma criança dentro de uma das celas da unidade prisional. O menino, de aproximadamente 11 anos, "foi esquecido" por um adulto durante uma visita.

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) informou ao Cidadeverde.com que o menino foi flagrado debaixo da cama de um detento. Foi constatado, de acordo com os agentes, que este preso não tem grau de parentesco com a criança e cumpre pena na unidade prisional por homicídio.

Após ser encontrado pelos agentes, o menino foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e submetido a exames.

O diretor jurídico do Sinpoljuspi, Vilobaldo Carvalho, ressalta que falta um espaço adequado para visitação infantil na Colônia Agrícola Major César. Segundo o sindicalista, as visitas na unidade prisional ocorrem na área interna, dentro dos alojamentos.

“É uma situação gravíssima. Essas visitas deveriam ser cadastradas no serviço social da unidade e deveria ser feita sob supervisão dos agentes. Mas não é feita porque o número de agentes penitenciários é insuficiente”, critica Vilobaldo.

A secretaria estadual de Justiça confirmou ao Cidadeverde.com que o caso ocorreu e a criança estava acompanha dos pais durante a visita. A gerência notou a ausência de uma pessoa na saída dos visitantes e fez uma rápida vistoria, encontrando a criança em uma das celas.

Feita a identificação, o preso, os pais e a criança foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina, onde prestaram depoimento.

O gerente da Colônia Agrícola Major César, Cleiton Lima, disse que os pais do menino contaram que deixaram a criança de propósito na unidade prisional. "A intenção era de evitar levar o menino para casa e trazer no outro dia, já que domingo também é dia de visita", conta Lima

Segundo a gerência, foi realizado exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal na criança, que não constatou nenhum tipo de violência. O preso visitado pelos pais do menino será punido e ficará na ala de triagem.

Izabella Pimentel

