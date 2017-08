Garotas viram amigas e se vingam após homem marcar encontro com as 6 no mesmo dia, no mesmo bar

(Reprodução/Twitter)

Um caso incomum foi contado no Twitter por Lisette Pylant, a história de garotas que viraram amigas após terem marcado encontro com o mesmo homem, no mesmo bar e na mesma noite.

Lisette conta que ela foi a primeira garota a chegar e que ela que descobriu tudo. Ela relatou que o encontro não estava indo muito bem, mas que resolveu ficar um pouco mais no bar porque seu amigo trabalhava lá, e que 45 minutos depois a segunda garota apareceu e que o homem começou a fingir que Lisette era uma mera amiga. Ela ainda contou que decidiu entrar no jogo dele para não constranger a segunda jovem, até que o homem deixou a mesa por alguns minutos e Lisette contou para a outra o que estava acontecendo.

Quando o homem voltou, a terceira moça chegou e uma delas alfinetou ele perguntando se ele pretendia um encontro em grupo. Ele então admitiu e disse que estava apenas tentando encontrar sua futura esposa. Após algum tempo, como nenhuma das garotas saia da mesa, chegaram a quarta, quinta e sexta "pretendentes". Todas comeram e beberam a vontade, deixaram a conta para o homem e foram para outro bar juntas.

Alguns dias depois elas voltaram ao bar e mostraram tudo no Twitter