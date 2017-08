Gangue do maçarico leva mais de R$ 200 mil de caixa eletrônico

Imagem Ilustrativa

O caixa eletrônico de um posto de combustível de Paranaguá foi alvo da gangue do maçarico. Os bandidos levaram mais de R$ 200 mil, de acordo com as primeiras informações divulgadas pela empresa.

A ação aconteceu na madrugada de terça-feira (23), na avenida Roque Vernalha, e foi percebida por um dos funcionários do posto. Os ladrões violaram a parte de trás do equipamento e tiveram acesso ao dinheiro.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência e repassou o caso para a Polícia Civil. O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) vai comandar as investigações.