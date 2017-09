Furto de postes de iluminação é uma constante em Curitiba

(Foto:Divulgação)

Os novos postes de iluminação da ciclovia da Linha Verde Sul, instalados pela Prefeitura entre os bairros Fanny e Parolin, foram novamente alvos de furtos e vandalismo nesta semana. Sete postes de fibra foram serrados no bairro Fanny e tiveram as luminárias roubadas, elevando os prejuízos acumulados no ano na região para R$ 94,1 mil. As ocorrências foram registradas na segunda (4) e terça-feira (5).

Além disso, na madrugada desta quarta-feira (6) outros três postes de ferro foram derrubados no bairro Parolin, no trecho da ciclovia da Linha Verde que fica entre os viadutos da Marechal Floriano Peixoto e da BR-277. Em todos os casos os bandidos roubaram as luminárias de LED dos equipamentos. Os postes de ferro haviam sido concretados e foram arrancados da base.

“Fizemos boletim de ocorrência dos casos. Não são apenas os postes de fibras que estão sendo vandalizados”, afirmou o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros. “Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil para tentar diminuir essas ocorrências e os prejuízos para o município”.

Prejuízo no ano

Desde o início do ano, a Prefeitura já registrou 50 furtos de luminárias e 20 postes vandalizados. Todas ocorrências foram registradas na ciclovia da Linha Verde. O prejuízo até agora com os furtos e vandalismo soma R$ 94,1 mil.

“A população pode nos auxiliar nesta questão de furtos de equipamentos ligando para o número 153 da Guarda Municipal ou o 156 da Prefeitura”, orienta Malheiros. Com o furto dos equipamentos, a empresa contratada pelo município precisa refazer o trabalho e a escuridão acaba gerando insegurança para a população que caminha ou passa de bicicleta pelo local.