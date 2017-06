Frio 'de arrepiar' chega nesta sexta-feira e final da semana com mínimas de 2°C

Os sul-mato-grossenses já podem tirar os casacos do guarda-roupa. Uma frente fria está para chegar e promete derrubar os termômetros em todo Estado; na Capital, por exemplo, a mínima deve ficar nos 6°C.

Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o tempo começa a mudar em Campo Grande nesta quinta-feira (8), com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde.

Na sexta-feira (9), as temperaturas já despencam e a mínima será de 13°C. Mas será no final de semana que os campo-grandenses realmente sentirão o clima de inverno. No sábado (10), apesar de ter sol, as temperaturas não ultrapassarão os 20°C e a mínima prevista é de 6°C.

O clima gelado continua, mas já dando uma trégua no domingo (11), que terá a temperatura mínima de 14°C. A máxima não ultrapassará os 25°C.

Em Ponta Porã, na região sul do Estado, o frio deve castigar um pouco mais a população. O sábado deverá ser o dia mais frio, com temperatura mínima prevista de 2°C.

Já Corumbá, que é considerada uma das cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul, também terá queda na temperatura, com mínimas de 11°C.