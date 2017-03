Fotógrafo e Microempresário de Maracaju é o primeiro participante do MS no MasterChef Brasil

Foto: Marlon Duarte - Fotógrafo e Microempresário de Maracaju é o primeiro participante do Mato Grosso do Sul

O fotógrafo e microempresário maracajuense Edio Souza participou das três primeiras etapas do Programa MasterChef Brasil da Bandeirantes.

O mesmo participou de todas as etapas que envolvem a pré-seleção, onde houve milhares de pessoas inscritas, sendo que foram selecionadas quinhentas para avaliação, Edio Souza cozinhou para especialistas sobre ingredientes e as técnicas e entre os quinhentos foi um dos 75 selecionados para a terceira etapa.

Nesta terceira etapa cozinhou para os jurados Erick Jackin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, a filmagem foi realizada pela equipe da Band e deverá ser exibida nos dois primeiros programas que irá estrear amanhã 07-03, e irá ao ar todas as terças a partir das 21:30.

"Participar deste programa icônico foi uma experiência muito gratificante me senti transportado da minha casa para a TV. Realmente uma oportunidade para que eu pudesse me conhecer melhor e treinar minhas habilidades na cozinha. Sou apaixonado por esse universo da culinária desde criança. E conhecer Chefs como Erick Jackin não tem preço." Destacou Edio Souza.

A participação do maracajuense se encerrou nesta terceira etapa, mas cozinhar para os chefs mais famosos do país e participar de um programa de nível nacional foi de grande importância para o mesmo. Os familiares e agora a população de Maracaju irá acompanhar o início do programa com ansiedade.

Saiba mais sobre as etapas e o Programa MasterChef da Band

Depois de uma edição com profissionais, o MasterChef volta a apostar na disputa entre amadores e traz novidades no formato. Quem ganhar a edição ainda ganhará mais que os vencedores das edições anteriores, já que o prêmio subiu de R$ 150 mil para R$ 200 mil.

Das milhares de pessoas inscritas, 500 são chamadas para avaliação. Eles cozinham em frente a uma câmera e são questionados por especialistas sobre os ingredientes e também sobre as técnicas usadas. Somente os melhores continuam na disputa. O programa começa com 75 concorrentes, que devem preparar pratos para os jurados Erick Jackin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

A novidade fica na fase seguinte: os 40 que sobrarem serão divididos em duplas ou quartetos e terão de cozinhar o mesmo prato. Os 21 melhores entram na disputa semanal.

Para a apresentadora Ana Paula Padrão, não há como dizer qual a fórmula de sucesso do programa. "Tenho 30 anos de TV e até hoje não sei o que é preciso para ter sucesso. Tem um monte de coisas que explicam, como um elenco bacana e entrosado em um formato já testado em outros lugares e que funciona, mas tem um segredo que a gente não sabe dizer qual é", disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Para Carosella, as novidades agradaram. "Vai ser mais emocionante para quem assiste. E talvez mais fácil de avaliar", opinou.

Como nas edições anteriores, o programa estará no centro de variadas discussões na web e dará origem a diversos memes e polêmicas.

Reportagem: Gessica Souza – DRT/MS 0001526

Foto: Marlon Duarte



