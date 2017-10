Foragida há quase 22 anos, “Viúva Negra” é presa em Ponta Grossa

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Civil de São Paulo, uma mulher de 61 anos, conhecida como “Viúva Negra”, foi presa na tarde desta quinta-feira (5), após estar foragida há quase 22 anos, pelo homicídio do marido. A prisão aconteceu em uma agência bancária, no bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa.

Em 12 de março de 1995, Lúcia de Fátima Dutra Weisz, com 39 anos, mandou assassinar o marido Gavril Weisz, na época com 41 anos, na cidade de Americana, em São Paulo. Para cometer o crime, a mulher contou com a ajuda da própria empregada doméstica Valdelaine Pereira. Na época, Lucia teria simulado um assalto para mandar matar o marido.

Em 20 de dezembro do mesmo ano, a “Viúva Negra” foi resgatada da Cadeia Pública de Sumaré e estava foragida desde então. Em 22 de abril de 2010, a mulher foi condenada a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

Lúcia morava em uma casa própria em Ponta Grossa e estava na cidade há cerca de um ano. Ela não trabalhava e se mantinha com uma pensão que conseguiu por decisão judicial.

A acusada inclusive constava na lista da Interpol e é considerada a mulher que ficou mais tempo foragida no país. Lucia sera encaminhada ainda hoje para Campinas, em São Paulo, onde ficará detida.