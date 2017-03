Folião beija outra enquanto leva mulher nos ombros e vira meme na web

Os foliões se superam na hora da conquista durante o Carnaval, mas uma imagem tem chamado a atenção nas redes sociais. A foto de um homem beijando uma mulher durante a folia seria normal, caso ele não estivesse com outra mulher nos ombros. A foto foi tirada no bloco 'Carvalheira na Ladeira', em Olinda, Pernambuco.

A cena gerou comentários na web e muitos internautas se compararam ao caso. "Já vi o cara beber e esquecer o que fez, mas esquecer que a mulher está nas suas costas no Carnaval é a primeira vez!", disse um no Facebook.

"Eu na vida amorosa", brincou uma outra usuária. "Eu sou a que fica na cacunda sempre", concordou outra. "É amiga dele, parente, tudo menos namorada. Certeza", decretou outra. Também teve gente que aproveitou para defender o rapaz.

"Se reparar no detalhe, não tem aliança no dedo dela, deve ser só uma amiga", disse. "Aconteceu comigo na sexta, mas eu não tava nas costas.Tava do lado do marmanjo mesmo", revelou outra. "Na vida, nós somos a moça que está no ombro", disse outra internauta.



Apesar de ter virado meme nas redes sociais, a história da imagem ainda é desconhecida e não foi revelado se a mulher que está nos ombros tem algum tipo de relacionamento amoroso com o homem.