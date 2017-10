Final "A Força do Querer": Ivan fará cirurgia para retirar os seios!

Em "A Força do Querer", Ivan (Carol Duarte) fará operação para retirar os seios!

A novela "A Força do Querer" está chegando na sua reta final, e ainda promete muitas emoções. Como todo mundo já sabe, Ivan (Carol Duarte) continua buscando pela aceitação da família, mas mesmo assim segue na sua caminhada para se tornar quem realmente é. Depois de cortar os cabelose tomar hormônios, o rapaz agora irá fazer uma operação para retirar os seios. Pois é, o ele aparecerá no último episódio sem camisa e a equipa da produção usará recursos de computação gráfica para criar o peitoral masculino na atriz.

Quem acompanha "A Força do Querer" desde o início, sabe que Ivan sempre teve dificuldades para aceitar o seu corpo. Ao longo da história tivemos cenas bastante emocionantes com o irmão de Ruy (Fiuk) se olhando no espelho e totalmente triste com o que via. No penúltimo episódio da novela, em conversa com Simone (Juliana Paiva), os dois estarão na praia e o jovem falará mais uma vez sobre esse sentimento. "Só de pensar que é a última vez que eu venho a praia nessa camuflagem toda. Quando voltar aqui já vai ser sem faixa, sem camisa".

Pelo visto, "A Força do Querer" irá chocar os telespectadores até o último segundo, né? Bom, para não perder nada, basta ficar de olho na Globo, de segunda a sábado, a partir das 21h20.