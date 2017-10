Fim de semana será de chuva, ventos fortes e queda de granizo em MS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Chuva, ventos fortes e queda de granizo. Assim será o tempo neste fim de semana em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). São esperadas pancadas de chuva e trovoadas potencialmente fortes, a partir da tarde desta sexta-feira (06), especialmente no sul e sudoeste do estado.

A mudança no tempo decorre da aproximação de uma frente fria pelo sul do país, o que provoca maior convergência de ventos úmidos no Estado a partir de hoje. Desde hoje, deve chover até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Conforme o Inmet, o risto é considerado baixo para “corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Para amanhã, são esperadas chuvas em todo Mato Grosso do Sul e, com mais intensidade, nos municípios entre o sul e o leste do Estado. Mesmo com a chuva, o calor deve continuar. A temperatura prevista varia de 18º C a 37º C.

No domingo, as chuvas continuam na maior parte do Estado, mas de forma mais esparsa e com menor intensidade. “A região do sudeste/leste ainda pode ter chuva forte durante a madrugada, mas, no geral, as chuvas ocorrem no período da tarde e de forma esparsa com trovoadas isoladas”, informou a Inmet.

Na próxima semana, são previstas chuvas isoladas, principalmente no período da tarde.