Filhos e namorada de Marcelo Rezende entram em guerra após morte do apresentador

Os filhos do apresentador Marcelo Rezende ficaram sozinhos na hora do adeus ao pai.

De acordo com Sônia, os filhos do apresentador tinham uma briga com Luciana. Eles não se entendiam com ela por dois motivos. O primeiro é que eles achavam a moça muito jovem para o pai. O segundo é que ela apareceu pouco antes do comunicador descobrir uma grave doença.

Filhos não aceitam namorada de Marcelo Rezende e testamento provoca polêmica

Sônia disse que não ia julgar Luciana ou os filhos do apresentador, mas lembrou que a moça, que tem uma filha de 4 anos, foi muito importante nesse momento de partida.

Isso porque Rezende acabou tendo algum motivo a mais para querer ficar vivo. Segundo a comunicadora, em seu programa desta terça-feira (18), detalhes do testamento de Rezende devem ser lidos.

Ela insinuou que Luciana pode ter recebido uma parte da herança do comunicador, o que também teria deixado os cinco filhos dele chateados. Lembrando que Marcelo foi casado com cinco mulheres diferentes.

Abaixo, Sônia fala da defesa de Geraldo à Luciana em meio à briga familiar. Sônia diz que até as fechaduras da porta da casa de Marcelo tiveram as trancas mudadas:

Geraldo Luís leva namorada de Marcelo Rezende até velório, após suposta briga familiar

Coube a Geraldo Luís unir Luciana de Marcelo nesse momento decisivo. A jovem chegou a viajar para o exterior à procura de remédios e tratamentos alternativos para o amado, mas não conseguiu nenhuma solução a tempo para reverter o câncer do apresentador, que só tinha 1% de cura.

Os filhos de Marcelo não gostaram dela ter apoiado o comunicador em largar a quimioterapia e ficar apenas em orações durante os últimos meses.

Nenhum deles deu entrevistas sobre Luciana, mas durante o velório ao vivo, os cinco herdeiros do comunicador se afastaram quando a namorada do pai apareceu.

Em rede social, Luciana Lacerda diz que fez o que Marcelo pediu e que repetia de novo

Nesta segunda-feira, em uma publicação no Instagram, Luciana mandou indiretas às críticas que recebeu. Ela diz que Geraldo Luís foi um anjo em sua vida e que apareceu no momento em que ela mais precisava. Luciana contou ainda que apenas fez o que Rezende pedia e o que achou melhor para a sua saúde e que não se arrepende dos seus atos. A jovem também publicou um vídeo antes da morte de Marcelo, que mostra uma mensagem comovente. #morte Marcelo Rezende