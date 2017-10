Filho mata pai com golpes de facão em Curitiba

(Foto: João Carlos Frigério/Plantão 190)

Um crime bárbaro chocou moradores do bairro Campo de Santana em Curitiba no início da madrugada desta quarta-feira (18). De acordo com informações de familiares, o fato aconteceu na Rua Fernando Rodrigues de Lima, quando um homem identificado por Daniel Pereira da Luz, 44 anos teria partido para cima de seu filho identificado por William Patrick da Luz, 23 anos. Para se defender, William pegou um facão e desferiu vários golpes contra seu pai que o atingiram na cabeça e no pescoço. Em seguida o rapaz fugiu, foi até a casa de sua mãe que era próximo dali e relatou que tinha feito uma grande besteira. Após pegar alguns objetos na casa o jovem fugiu.

O Siate chegou a ser acionado, mas Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, William não foi localizado pela polícia. Vizinhos relataram que William sempre foi um rapaz tranquilo, sem vícios, porém ele e o pai discutiam frequentemente.

(Foto: João Carlos Frigério/Plantão 190)