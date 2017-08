Figurante de A Força do Querer é preso durante gravação da novela

Na trama global, Luis Fernando atuava como membro do tráfico de drogas. Foto: Polícia Civil RJ/Divulgação

Um figurante da novela A força do querer foi preso na manhã desta terça-feira (29) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Luis Fernando Ferreira do Santos estava sendo investigado por roubo de veículos e de cargas e não ofereceu resistência. O episódio ocorreu na comunidade Tavares Bastos, no bairro do Catete, durante as gravações da atração. A assessoria da Rede Globo confirmou a prisão do rapaz ao Viver.

"O figurante apontado não é empregado da Globo. A Globo trabalha com agências de figuração e não possui informações adicionais sobre os fatos relatados. A gravação não teve qualquer interrupção e seguiu normalmente", diz a nota emitida pela emissora. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do UOL, Luis Fernando aparece como autor em dois inquéritos policiais, em uma operação conhecida com Tempo Zero, liderada pelo Dr. Renato Perez. O jovem atuava como membro do tráfico de drogas na trama global.

Não é a primeira vez em que uma gravação de novela da Globo é interrompida por razões inusitadas. Em junho deste ano, uma equipe da empresa foi surpreendida por uma perseguição policial que invadiu o set de Os dias eram assim. Um carro da polícia, acompanhado por um veículo comandado por criminosos, passou pelo local das filmagens, onde houve troca de tiros. Os funcionários estavam na Vila Militar de Deodoro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, filmando uma cena que reproduzia uma manifestação pelas Diretas Já.