Familia de Ayrton Senna veta romances com Adriane Galisteu e Xuxa em musical

Quando estrear “Ayrton Senna, o musical”, o público vai sentir falta de duas pessoas bem importantes na vida do piloto: Adriane Galisteu e Xuxa. As namoradas mais famosas do maior ídolo que o automobilismo brasileiro já teve ficaram de fora da história que será contada a partir de novembro, no Rio.

Hugo Bonemer será Ayrton senna Foto: reprodução/instagram

De acordo com a assessoria do espetáculo, o texto não chega a ser uma biografia linear e por isso os romances de Senna não precisariam ser contados. Porém, nos bastidores sabe-se que a família do piloto, ligada diretamente à produção, não quis que os namoros fizessem parte da história e vetou o nome das duas.

“O problema maior é a Adriane Galisteu. Todo mundo sabe que a família não a tolera e nunca aceitou o namoro e o que veio depois disso”, conta uma fonte ligada ao musical.

O elenco de “Ayrton senna, o musical” Foto: reprodução/instagram

Especulou-se, inclusive, que Lana Rhodes faria Galisteu na peça. Mas a atriz vai interrepatr a mãe de Ayrton, no palco. O piloto será vivido pelo ator Hugo Bonemer.