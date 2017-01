Faleceu o senhor Sakae Kamitani, presidente da Copasul e vice prefeito da cidade de Naviraí

Faleceu na madrugada desta terça-feira (24), o Presidente da Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-Matogrossense) e Vice-Prefeito de Naviraí, Sr. Sakae Kamitani, de 86 anos. Ele estava internado em um hospital na cidade de Dourados.

Na noite de domingo (22), senhor Sakae sofreu uma queda dentro de sua residência em Naviraí, e após ser atendido na Santa Casa foi transferido para um hospital cidade de Dourados, em estado grave.

Devido à queda o Senhor Sakae veio a sofreu um traumatismo craniano e teve que ser entubado. Ele passou por uma cirurgia de risco - devido a idade - na noite de ontem (23), para tirar a pressão do cérebro, porém veio a falecer por volta das 5h40m da manhã de hoje.

Senhor Sakae era renal crônico é fazia hemodiálise na cidade de Umuarama/PR.

O Prefeito de Naviraí Dr. Izauri, decretou luto oficial de 3 dias. O corpo do senhor Sakae será transladado para Naviraí. O local aonde ele será velado ainda não foi informado.

Sakae Kamitani

Sakae Kamitani, é filho de imigrantes que vieram de Osaka, no Japão e chegaram ao Brasil em 1934 e trabalharam em fazendas de café no interior de São Paulo. Em 1954, a família adquiriu uma fazenda no Paraná. O pai tornou-se associado da Cooperativa Agrícola de Cotia em 1950.

A ida da família para Naviraí aconteceu em 1961 para plantar 50 alqueires de hortelã. Em 1971, Kamitani foi gerente de um entreposto da Cooperativa dos Cafeicultores de Nova Londrina (Copagra) e, em 1977, 70% do algodão recebido era fornecido pelos grupos Kamitani e Suekane. Depois de uma viagem de Kamitani ao Japão e ao Hawaí, visitando cooperativas, os dois grupos resolveram montar a própria cooperativa (Copasul), que foi fundada em 1978, pelos grupos Kamitani e Suekane.

O projeto tornou-se viável com recurso bancário, colaboração de duas cooperativas do Paraná e até ajuda do governador, entusiasmado com a criação da primeira cooperativa do Estado. O arrendamento de uma usina de algodão de Maringá (PR) foi feito com a garantia apenas do nome.

Mas produzir em Naviraí e transportar o produto para o norte paranaense era custoso, por isso havia necessidade de investir na própria usina. Novamente, com ajuda financeira de um amigo, a Copasul pôde dar mais um grande passo para o crescimento. Em 1980, era inaugurada a usina de beneficiamento.

Até 1984, os negócios prosperaram, mas a mudança de governo no ano seguinte também trouxe alterações na política agrícola e na economia, acabando por afetar os produtores e levando-os a uma crise financeira. Por meio de um programa de ajuda às cooperativas, a Copasul se reergueu, dando continuidade ao sonho de instalar uma indústria de fiação.

Como o investimento era alto, foi preciso ajuda fiscal do governo do Estado e, em 1996, a indústria foi inaugurada. A ampliação aconteceu em 2005. Hoje, a indústria produz 600 toneladas de fios por mês. Em junho desse ano, serão importadas máquinas do Japão para ampliar a fiação em 50 toneladas. O fio de algodão é muito mais rentável, já que é vendido pelo dobro do valor da pluma.

O algodão sempre foi o principal produto da Cooperativa, mas com a alta do preço dos grãos a área plantada de soja e milho, que corresponde a 65%, já supera a da pluma, responsável por 30%.