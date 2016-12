Expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 75,5 anos, diz IBGE

As mulheres ganharam uma esperança de vida de 3 meses e 4 dias, passando de 78,8 anos, em 2014, para 79,1 anos, em 2015. Já os homens tem a expectativa de viver 71,9 anos, com um aumento um pouco maior: de 3 meses e 22 dias, saindo dos 71,6 anos do ano anterior.

O estado com a maior expectativa é Santa Catarina, tanto para mulheres, com 82,1 anos, quanto para os homens, com 75,4 anos - a média dos sexos fica em 78, 7 anos. O Espírito Santo é o segundo estado com a maior esperança de vida, com 77,9 anos, seguido por São Paulo, com 77,8 anos. O Distrito Federal é empatado no terceiro lugar, com o mesmo índice dos paulistas.