Exército abre vaga para oficiais temporários com salário de R$ 7 mil

O exército brasileiro, em Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o cargo de oficial técnico temporário, para ambos os sexos, com salário inicial de R$ 7 mil. As inscrições devem ser feitas entre 12 e 18 de setembro, no endereço eletrônico. Há vagas paras as cidades de Campo Grande, Jardim, Corumbá, Porto Murtinho e Ladário.

A primeira seleção é para Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário. As vagas são para graduados e para quem tem pós-graduação.

Os candidatos devem possuir menos de 38 (trinta e oito) e ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de altura para os do sexo masculino; e 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura para as do sexo feminino.

A segunda seleção é para Oficial Técnico Temporário. Há vagas para diversas áreas do Magistério, Fisioterapia, Engenharia Elétrica, Administração, Ciências Contábeis, Nutrição, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Direito e Informática. As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. As inscrições devem ser feitas entre 12 a 18 de setembro.

A última seleção é para Sargento Temporário. A inscrição também deve ser feita entre 12 e 18 de setembro no endereço. Há vagas para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Nioaque, Ponta Porã e Jardim.

As vagas são Contabilidade, Administração, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia, Edificações, Desenho da Construção Civil, Manutenção e Suporte de Informática, Rede de computadores, Informática, Instrumento Musical, Publicidade, Manutenção, Automotiva e Eletromecânica.

