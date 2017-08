Ex-executivo que vive em aeroporto do Rio consegue emprego

Mauro Pimentel/AFP

Com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho desde 2015 e vivendo no Aeroporto Santos Dumont, o catarinense Vilmar Mendonça, afirmou nesta quarta-feira ter conseguido um emprego.

A vida de Mendonça teve uma reviravolta depois que ele concedeu uma entrevista e foi fotografado pela agência de notícias AFP de roupa social, dormindo em uma rua no Rio de Janeiro. A partir daí, recebeu mensagens de apoio de diversas partes do mundo e ofertas de emprego.

“Eu estou indo agora iniciar o meu primeiro dia de trabalho. O retorno.. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Quero agradecer em nome de Deus as pessoas generosas que me deram apoio e rezaram por mim, agora tenho que focar meus pensamentos no meu serviço e procurar desenvolver aquilo que sempre fiz no trabalho, ser o melhor. Deus me deu uma grande prova de vida e sei que ele está contente por ter superado com dignidade as dificuldades que tive que enfrentar”, diz trecho do texto de Vilmar, publicado nas redes sociais, segundo reportagem do jornal O Globo.