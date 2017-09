Ex-cirurgião plástico que esquartejou amante é encontrado morto em casa

Ex-cirurgião plástico Farah foi condenado a 16 anos de prisão

O ex-cirurgião Farah Jorge Farah foi encontrado morto em sua casa na Vila Mariana na manhã desta sexta-feira (22).

Policiais foram até a casa do médico para cumprir mandado de prisão. Ele chegou a atender a porta, mas como demorou para abrir novamente, policiais forçaram a entraram e o encontraram sem vida. Ele pegou dois bisturis e cortou as veias femorais.

O médico estava deitado em sua cama quando foi encontrado. Ele estava vestido com roupas femininas, um top azul e uma legging, e tinha feito implantes de silicone.

A vizinhos ele disse que preferia morrer do que ser preso. "Ele fez um ritual para a morte", disse o delegado Nico Gonçalves. Ele chegou a colocar uma música fúnebre para tocar.

Nesta quinta-feira (21), o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que o ex-cirurgião Farah Jorge Farah deveria cumprir imediatamente a pena de 14 anos e oito meses de prisão pela morte da paciente e ex-amante, em São Paulo.

Farah tinha sido condenado a 16 anos de prisão pela morte, esquartejamento e ocultação do cadáver da ex-amante Maria do Carmo Alves, em 2003. Ele teve a pena reduzida para 14 anos e oito meses por ter confessado o crime.

A defesa do ex-cirurgião havia pedido a anulação do Júri, alegando nulidades, ou o redimensionamento da pena, alegando que "o comportamento da vítima deveria ser considerado como elemento favorável, por ter sido determinante para o desenrolar dos fatos criminosos".

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitiu que ele continuasse solto. No dia 22 de agosto, o Ministério Público de São Paulo deu parecer pelo início da execução provisória.

O relator, ministro Nefi Cordeiro, atendeu o pedido do MP, negando provimento ao recurso e deferindo a execução provisória, mas o ministro Sebastião Reis Júnior pediu vista antecipada.

O crime ocorreu no consultório de Farah, na zona norte da cidade. A vítima, de 46 anos, também era paciente do cirurgião plástico.

À época, a polícia informou que Farah usou um bisturi e pinças para dissecar o corpo de Alves e retirar a pele de parte do rosto, tórax e pontas dos dedos das mãos e pés. O processo teria levado dez horas.

Preso, ele alegou legítima defesa e disse que era perseguido pela vítima. Partes do corpo dela foram encontradas embaladas em sacos de lixo plásticos, escondidos no porta-malas do carro de Farah.

O crime ocorreu em uma sexta-feira, 24 de janeiro. O cirurgião passou a noite em seu consultório e, na manhã de sábado, teria retirado os pedaços do corpo, guardados em sacos plásticos, e colocado no carro.