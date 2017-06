Estudante de Direito é morto em tentativa de assalto

Um estudante de Direito foi morto, na madrugada deste domingo, após um assalto na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ignácio Felipe Costa Cusatis, de 26 anos, tentou derrubar o assaltante que tinha acabado de roubar sua moto, quando acabou atingido no peito, de acordo com a PM. A Delegacia de Homicídios (DH-Capital) investiga o caso.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu ao ferimento e morreu. De acordo com a DH, as investigações estão em andamento para apurar o homicídio. Agentes da unidade estão em diligências nesta segunda-feira em busca de possíveis testemunhas e imagens que possam ajudar a determinar as circunstâncias do crime e identificar os autores. Familiares também serão ouvidos na especializada.

Ignacio Felipe Costa Cusatis foi assaltado na Barra e morreu após reagir Reprodução Internet

Ignácio Felipe era apaixonado por motos, conforme se descrevia em seu perfil no Facebook. Na rede social, vários amigos lamentaram a morte do estudante, inclusive sua irmã.

"Ahh meu irmão, crescemos tão próximos, praticamente grudados, era sempre eu vc e nossa mãe.. nos momentos ruins, bons, nas risadas, nas palhaçadas, nas implicâncias, nos seus deboches.... que saudade eu tô sentindo de vc. Parece q a qqr hora vc vai entrar por essa porta e mandar eu ralar da sua cama.... eu te amo, pra sempre vou te amar. Vou fazer td q tiver ao meu alcance pra que sua ida não tenha sido em vão.. espero do fundo do meu coração que vc esteja em um lugar melhor que o nosso. Te amo muito", escreveu Ana Carolina Cosendey.

O corpo de Ignácio Felipe foi velado desde o fim da manhã de hoje. O enterro do universitário aconteceu às 16h30 desta segunda-feira no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste.