Enquete: Marcelo Ié Ié ou Fábio Arruda, quem deve sair de ‘A fazenda’?

Marcelo Ié Ié e Fábio Arruda na terceira roça de ‘A fazenda’ Foto: Reprodução

A estratégia do grupo ferro não saiu como o planejado, em ‘A fazenda’. O cantor Nahim venceu a prova do fazendeiro na última terça, dia 3, e Marcelo Ié Ié e Fábio Arruda disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão.

Fábio Arruda foi indicado pelos companheiros da casa, com 11 votos no total. O consultor de estilo queria ir para a roça para ter a oportunidade de disputar alguma prova e ganhar motivação no jogo.

Marcelo Ié Ié foi indicado por Arruda para completar a berlinda. A escolha pelo humorista foi por uma estratégia dos integrantes do grupo ferro, que queriam aumentar as possibilidades de um integrante do grupo vencer a prova do fazendeiro. A estratégia falhou porque Nahim, indicado pelo fazendeiro Matheus Lisboa, venceu a prova.

'A fazenda': Marcelo Ié Ié ou Fábio Arruda, quem deve sair do programa?

Envie suas respostas