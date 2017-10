Encontro reúne 800 educadores para debater a inovação no ambiente escolar

Imagem Divulgação

Entre os dias 24 e 25 de outubro acontece o Encontro Interestadual dos Programas Cooperjovem, do Sescoop/PR, e A União Faz a Vida, do Sicredi. São esperadas mais de 800 pessoas para o evento, que reúne diversos agentes da área da educação, como assessores, professores, coordenadores pedagógicos, presidentes de cooperativas e representantes de Secretarias de Educação.

Os programas são as principais iniciativas de responsabilidade social das cooperativas do estado do Paraná, através do Sicredi e do Sescoop/PR contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

Apenas no caso do programa do Sicredi, “A União Faz a Vida”, mais de 65 mil alunos em 470 escolas de 120 municípios são diretamente impactados. Uma rede de aproximadamente 8 mil educadores atua como multiplicadora da metodologia inovadora de ensino.

Uma das taxas de sucesso do programa é a melhoria no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) dos municípios participantes, com crescimento médio de 30% segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos).

O evento, que é realizado anualmente no auditório Mario de Mari do Cietep, em Curitiba, busca promover a integração entre os profissionais que trabalham com os dois programas. O objetivo é debater como a inovação e a criatividade podem contribuir para uma nova fórmula de aprendizado e, para isso, contará com a participação de nomes de peso no cenário da educação nacional, como Zeca de Mello, Fernanda Furia, Marcos Meier e Jean Sigel.

O presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, ressalta a importância de discutir o tema, em especial na educação brasileira: “a sociedade se reinventa a todo momento, cada vez que surge uma novidade tecnológica - e é preciso que a educação siga esse caminho, a fim de proporcionar uma experiência escolar mais rica para os estudantes da era digital. Estamos celebrando 10 anos do Programa A União Faz a Vida no Paraná e a atualização constante, em conjunto com os valores cooperativistas, podem ajudar nesse processo”, ressalta.

A palestra de abertura é protagonizada por Zeca de Mello, professor das Fundações Getúlio Vargas e Dom Cabral, com graduação em filosofia e doutorado em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. A partir do vasto conhecimento em liderança, engajamento corporativo e educação humanística, Zeca reflete sobre os valores da sociedade atual e a relação com a educação.

Em seguida, Fernanda Furia dá início à discussão com a palestra “Inovação na Educação”, dissertando sobre o abismo entre o modelo tradicional de ensino e o perfil das crianças e jovens digitais. Furia é mestre em Psicologia de Crianças e Adolescentes pela University College London e fundadora do Playground da Inovação, uma consultoria de inovação em psicologia e educação.

No início da tarde acontece um painel com o tema ‘Inovação’, que conta com a participação de Fernanda Furia, do mestre em Educação pela UFPR, Marcos Meier e do Relações Públicas Jean Sigel, que também é pós-graduado em Marketing Internacional pela University of Norht London, além de ser colunista, empresário e co-fundador da Escola de Criatividade, organização especializada em consultoria, projetos e educação corporativa em criatividade e inovação aplicada aos negócios e ao desenvolvimento pessoal.

O evento também marca o lançamento do portal “transformando.com.vc” uma rede de protagonismo educacional para os mais de 8 mil educadores engajados com o Programa A União Faz a Vida e Cooperjovem. O projeto é resultado de uma ideia que nasceu do encontro de 2016. Os educadores terão acesso a conteúdo exclusivo – artigos, matérias, pesquisas, vídeos – produzido por diversos parceiros, educadores, escritores de renome nacional, além de conteúdos disponíveis na internet, cuidadosamente selecionado. O descritivo dos 1.423 projetos desenvolvidos nesse ano pelas escolas também compõe o site, tornando a experiência de leitura mais completa.

Sobre o Cooperjovem

O Cooperjovem é um programa desenvolvido há 16 anos em todo o país pelo Sistema OCB, com objetivo de disseminar a cultura da cooperação. É desenvolvido em cooperativas educacionais e escolas de todo o Brasil, por meio de atividades educativas baseadas nos princípios, valores e virtudes cooperativistas, reforçando o quinto e o sétimo princípios do cooperativismo, respectivamente: Educação, Formação e Informação e Interesse pela Comunidade. No Paraná, o Cooperjovem é realizado pelo Sistema Ocepar, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR), em parceria com mais de 20 cooperativas, abrangendo cerca de 30 mil alunos, 1.845 professores e aproximadamente 330 escolas, de quase 90 municípios.

A União Faz a Vida

O Programa A União Faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, que tem como objetivo promover valores de cooperação e cidadania entre crianças e adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa. As ações têm como protagonistas os alunos, educadores, a família e toda a comunidade envolvida nas atividades. Ao todo, 17 mil educadores e mais de 215 mil alunos, de 1.368 escolas, participam do Programa atualmente em âmbito nacional. No Paraná, São Paulo e Santa Catarina, está presente em 120 municípios, contemplando 471 escolas, 7.902 educadores, 65.533 crianças e adolescentes e 24 cooperativas. Mais informações: http://auniaofazavida.com.br/.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.