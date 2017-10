Empresário é preso com mais de 17 toneladas de carne roubada

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O dono de um açougue que fica no bairro São Braz, em Curitiba, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (05) no momento que chegava em seu açougue para descarregar mais de 17 toneladas de carne. A ação foi feita por policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC). O suspeito foi autuado pelo crime de receptação e toda carga apreendida.

A carne faz parte de uma carga roubada no mesmo dia da prisão, na BR-376, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando quatro homens armados, que ainda não foram localizados, pararam o motorista e deram voz de assalto.

De acordo com a polícia, a equipe investigava o empresário há cerca de seis meses, e assim que recebeu a informação, de que o roubo estava em andamento, começou as buscas, chegando até o suspeito com parte da carga que foi apreendida e devolvida à vítima.

“O empresário foi encontrado no momento em que fazia a entrega das carnes no seu próprio estabelecimento”, disse o delegado da DFRC, Ademair da Cruz Braga Júnior.

O homem sem passagem policial agora responderá pelo crime de receptação e aguarda preso à disposição da Justiça. Se condenado, poderá pegar até quatro anos de prisão.