Elenco de "A força do querer" Curte samba em O pequeno João Bravo toca tamborm

Foto: reprodução/instagram

“A força do querer” termina nesta sexta-feira, 20, e não vai deixar saudade apenas no público. O elenco já sente aquele aperto ao se despedir de seus personagens e colegas. Na noite de quinta-feira, 19, após um coquetel oferecido pela direção da Globo, que reuniu além dos atores e equipe técnica, também a autora Gloria Perez, a equipe esticou num restaurante de Curicica, ali pertinho do Projac, na Zona Oeste da cidade.

João Bravo e elenco se divertem em roda de samba Foto: reprodução/instagram

Animados, alguns atores até se lançaram numa roda de samba. Com destaque para o pequeno João Bravo no tamborim. Gisele Fróes tocou triângulo e Gabriel Stauffer cantou.

Elenco reunido para se despedir de “A força do querer” Foto: reprodução/instagram

Karka Karenina e Juliana Paes Foto: reprodução/instagram

Elenco se despede de “A fortça do querer” Foto: reprodução/instagram

Elenco na roda de samba: Juliana Paiva levou o namorado Juliano Laham Foto: reprodução/instagram