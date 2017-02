Eclipse solar poderá ser visto em Mato Grosso do Sul no domingo

O domingo de carnaval, dia 26 de fevereiro, vai ser cenário de mais um espetáculo: O Eclipse Solar parcial. O fenômeno poderá ser visto em Mato Grosso do Sul, a partir das 8h44min, chegando ao seu nível máximo às 10h11min – quando cerca de 40% do sol estará encoberto.

O evento ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a visão que temos da nossa estrela mais próxima. Por consequência, percebe-se um escurecimento do ambiente pela diminuição da incidência de luz solar.

O eclipse poderá ser visto a olho nu, mas a indicação dos astrônomos é procurar os vidros de máscaras soldadoras, que podem ser encontrados em lojas de construção ou ferramentas – os mais escuros ajudam a olhar para o Sol. O material custa em torno de R$ 2.

O outro eclipse solar do ano será no dia 21 de agosto. Com uma duração de 2 minutos e 40 segundos, de acordo com a Nasa, ele deverá ser visto parcialmente na América do Sul.