Dupla que matou tenente da PM morre em confronto com a polícia

Os dois assaltantes que roubaram um veículo Fiat Toro e mataram atropelado o Tenente da Polícia Militar Ricardo Taborda Costa na noite de terça-feira (2), morreram em confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Durante toda a madrugada um grande cerco policial foi montado nos arredores da empresa e agora na manhã desta quarta-feira (3) a dupla foi encontrada nas imediações. De acordo com informações da polícia houve confronto e os dois morreram.

"O tenente Ricardo Taborda Costa, de 27 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (02/10) após ser atropelado durante o cerco a suspeitos, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), que tinham praticado um roubo em Fazenda Rio Grande (PR). As buscas pelos autores do crime estão em andamento e a Polícia Militar do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte do oficial da corporação. Ele era casado e pai de um filho.

'Neste momento de profunda dor em que perdemos o tenente Taborda, morto em frente de batalha na defesa da nossa sociedade, nos solidarizamos com a sua família e honramos a sua vida dedicada à Polícia Militar do Estado do Paraná. Que essa morte não seja em vão e que a memória deste heroi inspire o real valor do árduo serviço da Polícia Militar', disse o Comandante-Geral da PM, coronel Maurício Tortato.

O Comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), tenente-coronel Nivaldo Marcelos da Silva, explica que a ocorrência iniciou-se por volta de 22 horas no bairro Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande. 'Dois homens armados invadiram um estabelecimento comercial e levaram pertences, dinheiro e um Fiat Toro do proprietário, fugindo sentido a Curitiba', disse.

As equipes de serviço dos 23º e 13º Batalhões, e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), fizeram um cerco para abordar os fugitivos no Contorno Leste (Avenida Juscelino Kubistchek), mas eles perceberam o plano e fizeram o retorno para a BR 116. O tenente Taborda, então Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 23º BPM, organizou um cerco para impedir a fuga da dupla.

'Os suspeitos jogaram o carro sobre o oficial que acabou morrendo na hora. Depois, abandonaram o veículo e fugiram a pé para o terreno de uma empresa ao lado. Rapidamente as equipes de serviço cercaram a área e as buscas estão em andamento para localizar os autores do crime', salientou o tenente-coronel Nivaldo. O tenente Taborda estava há 4 anos na Polícia Militar e dois no 23º Batalhão. Era um oficial dedicado e bem quisto em sua unidade. Diante da tragédia, o Comando da PM decretou luto oficial por três dias."