Dono de loja de máquinas agrícolas em Nova Andradina sofre acidente aéreo no MT

Piloto Márcio Martins morreu na hora - Imagem: Redes Sociais

Por motivos que ainda serão investigados, a aeronave teria caído pouco depois da decolagem. Nesta sexta-feira (21), equipes do Cenipa vão até o local onde o acidente aconteceu para dar início às investigações das causas do acidente.

A assessoria de comunicação do Hospital Regional de Rondonópolis (MT) informou que Márcio chegou na unidade já sem vida e o corpo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) do município. Já Diógenes chegou ao local com hemorragia e segue internado em estado considerado gravíssimo.

Diógenes Toesca de Aquino é responsável por uma rede de loja de máquinas agrícolas que representa a marca John Deere, com sede na cidade de Ponta Porã, onde mora, e unidades em Nova Andradina, Amambai, Eldorado e Bela Vista. (Com informações do site Midiamax).